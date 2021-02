O prefeito de Rio Claro, José Osmar (PSC), de 62 anos, está internado no Hospital Hinja de Volta Redonda, desde a segunda-feira, com “problemas respiratórios”, com quadro de embolia pulmonar.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da prefeitura de Rio Claro. O prefeito teve Covid-19 recentemente e cumpriu quarentena. Professor José Osmar foi reeleito prefeito no ano passado com 58,06% (6.569) votos, tendo como vice Babton Biondi (Republicanos), de 35 anos. (Foto: Divulgação)