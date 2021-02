Prefeitura de BM disponibiliza e-mail para atender aos profissionais da saúde

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, disponibilizou um email específico para atender aos profissionais de saúde dos hospitais privados que atuam na linha de frente de combate a Covid-19 e ainda não foram vacinados. Para solicitar a imunização, cada instituição deve enviar mensagem para: vacinacao[email protected], com os dados do estabelecimento e o quantitativo de funcionários.

A secretária fará uma avaliação minuciosa para então liberar as doses do imunobiológico, conforme as doses forem sendo enviadas pelo Ministério da Saúde.

Nesta terça-feira, 02, a Secretaria segue vacinando os profissionais que atuam em hospitais da rede pública e privada do município que exercem as seguintes funções: auxiliar de serviços gerais, copeiros, cozinheiros, lavanderia e manutenção hospitalar, recepcionistas, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. A vacinação acontece no CEM (Centro de Especialidades Médicas), ao lado da UPA Centro, de 14 às 20 horas.