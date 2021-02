Prefeitura realiza manutenção de registros de água em Porto Real

No sábado de manhã, 30 de janeiro, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) realizou a troca de um registro que fazia parte do sistema de abastecimento do bairro Jardim Real. Já no domingo, o serviços aconteceram próximo a Guardian, afetando o sistema de distribuição do bairro Colinas. Durante ambos os serviços a Estação de Distribuição de Água do bairro Jardim das Acácias, que atende grande parte do município, teve o fornecimento interrompido.

“Encontramos registros enferrujados, emperrados e sucateados. A gestão passada não deixou nenhum registro em estoque para manutenção e não fez manutenção preventiva. Pedimos compreensão da população, pois nosso compromisso é resolver todos esses problemas que herdamos, o mais rápido possível”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, é necessário abrir licitação para comprar novos registros. “Não temos tempo a perder, de imediato, o atual governo pediu registros emprestados em uma cidade vizinha para atender Porto Real. No sábado foi trocado o registro em frente ao Hospital São Francisco de Assis e no domingo foi trocado o registro em frente à Guardian, que atende o bairro Colinas”, explicou Silvinho.

A Secretaria informou que já está em ciência dos problemas relatados e explicou que a falta de água no bairro Colinas estar ligada ao serviço prestado no sábado. Mais uma vez a SMOSP pede desculpas pelos transtornos causados e solicita aos moradores cujo a residência apresente falta de água, que entrem em contato através do telefone: (24) 3353-1211.