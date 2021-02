Resende anuncia contratação do meia-atacante Matheuzinho

Atleta de 27 anos já está com o elenco que faz a pré-temporada no CT Pelé Academia

O Resende anunciou na tarde desta terça-feira, dia 2 de fevereiro, a contratação do meia-atacante Matheuzinho para a temporada 2021. O atleta de 27 anos já realizou exames médicos e se juntou ao elenco, que faz a pré-temporada no CT Pelé Academia.

– Primeiramente quero agradecer a Deus, comissão técnica e a diretoria pela oportunidade de fazer parte da família Resende. Minhas expectativas são as melhores possíveis, vou buscar sempre vencer e dar o meu melhor em cada jogo. Sempre evoluindo. Vamos em busca dos objetivos neste Carioca e com certeza vou honrar a camisa do Resende – disse Matheuzinho.

Além de Matheuzinho, o Resende já anunciou a contratação do goleiro Fraga, do zagueiro Dão, do lateral-esquerdo Alex Barros, dos volantes Guioto e Derli, dos meias Gustavo Índio e Jean Deretti e do atacante Nunes. Todos eles já realizam atividades pela pré-temporada no CT Pelé Academia. Pelo menos 17 atletas da base também compõem o elenco. Leonam Viana – Assessoria de Imprensa Resende FC