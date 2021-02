Temporal atinge região e derruba muro de residência, em Barra Mansa

Um temporal típico de verão atingiu Barra Mansa entre o final da tarde e o início da noite desta terça-feira (2). Acompanhada de muitos raios e trovões, a chuva forte provocou alagamentos em ruas, principalmente do bairro Ano Bom.

Na Rua Aldrovando de Oliveira, no mesmo bairro, o muro de um imóvel caiu. Parte dos escombros atingiu um carro que estava estacionado na área da residência e outro que estava parado em frente.

Segundo moradores próximos, não havia ninguém na residência, que estaria desocupada. A Defesa Civil já tinha sido acionada.

Muro desaba durante temporal em Barra Mansa

Já na Rua Francisco Alves, mais uma vez chamou a atenção a enxurrada que tomou conta da via, a exemplo do que ocorreu no dia 11 do mês passado.

Em Volta Redonda voltou ao chover, mas, ao contrário do que ocorreu na segunda-feira (1) o temporal não atingiu toda a cidade. Até o momento em que este texto foi publicado, a chuva se concentrava na região de bairros como Siderlândia e Belmonte. (Fotos: Janete Furtado) – Matéria: Foco Regional