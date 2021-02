Volta Redonda ultrapassa os 3,5 mil vacinados contra Covid-19

Profissionais de diversas áreas da saúde estão recebendo primeira dose do imunizante, com prioridade para aqueles acima de 60 anos de idade

Volta Redonda ultrapassou neste início de semana a marca de 3,5 mil vacinados contra a Covid-19. O número corresponde a primeira fase da campanha de imunização contra o novo coronavírus, com início no dia 19 de janeiro e que teve como grupo prioritário profissionais da saúde (que atuam na linha de frente de combate à doença), idosos residentes em asilos ou abrigos e pessoas com deficiência que vivem em casas terapêuticas. Nos dois casos, os cuidadores também foram vacinados.

Além do público alvo já citado, receberam a vacina: profissionais de saúde lotados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS); funcionários das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária; agentes de endemias; profissionais das equipes de Consultório na Rua; Atenção Domiciliar; Perícia Médica e Odontologia.

Ainda nesta semana, profissionais da área da saúde (rede pública e privada) que não atuam na linha de frente de combate ao coronavírus também estão recebendo a primeira dose do imunizante, com prioridade para aqueles acima de 60 anos de idade. Para conseguir atender a este público-alvo, a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, abriu um cadastro online para que os interessados em serem vacinados façam um agendamento prévio.

O cadastro é feito através do link: https://forms.gle/5UwmanzicYjnCYUM6

O profissional da área da saúde deve preencher os dados solicitados, podendo escolher o dia e a unidade de preferência para receber a dose do imunizante. Nove Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) estão aplicando a vacina, nos bairros: São Lucas; Jardim Belvedere; Conforto; São Geraldo; Roma II; Belo Horizonte; Retiro II; Santo Agostinho e São Luiz. Todas funcionam de 8h às 17h.