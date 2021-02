Barra Mansa firma parceria com empresa de minério para utilização de pó de rocha na produção rural

Produto visa melhorar a qualidade do solo e aumentar a produtividade agrícola do município

Na manhã desta quarta-feira (03), a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa e a empresa A & D Extração e Moagem de Minérios firmaram uma parceria para a utilização do pó de rocha remineralizador de solos na agricultura local. O produto, extraído no município, beneficia os produtores na reestruturação da terra, liberação de potássio no solo, enraizamento e aumento da produtividade.

Inicialmente serão implantadas unidades demonstrativas onde serão realizados experimentos com o pó de rocha remineralizador de solos. Em uma área, o plantio receberá o produto e em outra não será aplicado o material. Posteriormente será feito o dia de campo, onde será apresentada a sua eficiência.

O secretário de Desenvolvimento Rural Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, falou sobre o surgimento do projeto. “Já existia um relacionamento com a mineradora e já tinha utilizado o produto, que é novo, mas que tem dado um resultado bom no campo, no plantio. Com isso, surgiu a ideia da parceria. O produto existe no município, pode ser usado em diversos tipos de agricultura, inclusive na orgânica. Então vamos implantar as unidades”.