Barra Mansa recebe segundo lote da vacina Coronavac

As 2.255 doses do imunobiológico serão utilizadas na segunda fase da imunização dos profissionais de saúde da linha de frente do combate à Covid-19

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa recebeu na manhã desta quarta-feira, 03, o segundo lote contendo 2.255 doses da vacina Coronavac. O imunobiológico será destinado à segunda dose de imunização dos profissionais da linha de frente de combate ao novo coronavírus, que será ministrada a partir do próximo dia 8, no CEM (Centro de Especialidade Médica), situado à Rua Luis Ponce, 213 – Centro. Profissionais que trabalham no Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, receberão o imunobiológico na própria unidade.

O Secretário de Saúde, Sérgio Gomes, afirmou que o município está atuando com bastante cautela no processo de imunização em função do número reduzido de vacinas, e seguindo as orientações do Ministério Público.

– Aos poucos, estamos abrindo a vacinação para os demais profissionais de saúde. Realizamos o cerco à Covid-19 ministrando as doses em profissionais da linha de frente de combate à doença que trabalham na Santa Casa, Hospital da Mulher, Hospital Santa Maria, Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 na Região Leste, UPA Centro, Samu, agentes do atendimento hospitalar e da Atenção Básica de Saúde. Numa segunda etapa, incluímos coveiros, profissionais de resgate do Corpo de Bombeiros, além de médicos, enfermeiros, biólogos, biomédicos, farmacêuticos de área hospitalar, odontólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, veterinários e assistentes de veterinária, com idade a partir dos 60 anos – detalhou Sérgio Gomes.

O processo de vacinação, ainda segundo o secretário, contemplou os trabalhadores dos laboratórios de diagnóstico do novo coronavírus, profissionais que atuam em hospitais da rede pública e privada do município nas funções de auxiliar de serviços gerais, copeiros, cozinheiros, lavanderia e manutenção hospitalar, recepcionistas, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias.

Até o momento, o município recebeu 6.370 doses da vacina contra a Covid-19. Deste quantitativo, 4.115 doses (2.255 da Coronovac + 1.860 da Oxford/AstraZeca) foram destinadas à primeira fase da imunização de profissionais específicos da saúde. O segundo lote da Coronovac (2.255 doses) atenderá a segunda fase da imunização.