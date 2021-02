Homem suspeito de atirar contra dono de sítio é preso em Japeri, na Baixada Fluminense

Um homem foi preso no final da tarde desta terça-feira, em Japeri, na Baixada Fluminense. O suspeito, de 37 anos, estava foragido ao disparar com uma espingarda contra o dono de um sítio, onde trabalhava em Miguel Pereira.

O crime, por causa de um desentendimento entre os dois, ocorreu no dia 14 de dezembro do ano passado, no sítio localizado no distrito de Conrado.

O dono do sítio, de 44 anos, foi socorrido a levado para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga, em Miguel Pereira. Após ser medicado recebeu alto no mesmo dia.

O caseiro, que trabalhava no sítio há 15 anos, foi levado para a delegacia de Miguel Pereira foi transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda. Ele vai responder por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.