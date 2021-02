Jovem é preso com ecstasy em Volta Redonda

Um jovem, de 23 anos, foi preso no final da tarde desta quarta-feira, com 138 comprimidos de ecstasy e um pedaço de maconha, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), em Volta Redonda.

O jovem estava conduzindo uma moto quando os agentes tentaram a abordagem. O jovem tentou fugir, mas foi alcançado. O suspeito contou aos policiais militares que pegou as drogas com uma garota, no bairro Ponte Alta, e levaria até a cidade de Bananal (SP), onde haveria uma festa.

O suspeito e as drogas foram levados para a delegacia de polícia da cidade. A moto também foi apreendida. Foto: Polícia Militar