Polícia Militar apreende menores, arma e munições em Resende

Policiais Militares em patrulhamento pela Rua Eurídice Paulina de Almeida, próximo ao Centro de Zoonose, no bairro Marrocos, tiveram a atenção voltada para dois menores que estavam no topo de uma escada, sendo que um deles, no momento que foram vistos, portava um rádio transmissor.

Os agentes fizeram a abordagem e nada de ilícito foi encontrado. Porém, em uma varredura no local onde os menores foram vistos inicialmente, foi encontrado um revólver calibre 38 com 05 munições intactas, além de um rádio transmissor Boafeng.

Uma viatura de apoio foi chamada ao local para suporte aos agentes, que contataram as mães dos menores. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia de Resende, onde o material foi apreendido e os menores autuados, ouvidos e entregues às respectivas mães.