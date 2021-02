Prefeitura de Barra Mansa atua em áreas atingidas pelas chuvas desta terça-feira

Ano Bom, Centro, Vila Coringa, Vila Orlandélia e Vista Alegre foram os bairros afetados

A Prefeitura de Barra Mansa vem atuando para reparar os estragos causados pelas chuvas que atingiram o município na noite desta terça-feira (02). Segundo levantamento da Defesa Civil, foram registrados 84 milímetros de volume pluvial entre o período de 17h30 e 20h. Os bairros atingidos foram Ano Bom, Centro, Vila Coringa, Vila Orlandélia e Vista Alegre.

Na manhã desta quarta-feira (03), equipes da Secretaria de Manutenção Urbana e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) percorreram as áreas atingidas, realizando o recolhimento de árvores e limpeza dos locais.

No Ano Bom houve a queda parcial de uma residência não habitada na Rua Aldrovando de Oliveira. Mais duas casas foram atingidas por uma árvore na Rua São José, na Vila Coringa, causando o comprometimento do fornecimento de energia elétrica. A Light esteve no local, restabelecendo o serviço. Não houve vítimas nos dois casos.

Na Rua Argemiro de Paula Coutinho, no Centro, houve queda de várias árvores, causando a interrupção parcial do abastecimento de energia elétrica. A Rua Leonídia Reis, na Vista Alegre, também foi afetada. Já a Rua Francisco Alves, na Vila Orlandélia, foi atingida por uma enxurrada decorrente do alto índice pluvial, sem danos aos moradores.

O coordenador da Defesa Civil Jonas Rodrigues falou sobre o saldo da chuva. “O volume pluvial que atingiu Barra Mansa na noite de ontem foi grande, mas não afetou o nível do Rio Paraíba. Mesmo com ocorrências em cinco bairros, não tivemos vítimas. Estamos sempre em alerta para atender a população”.