Prefeitura de Barra Mansa fiscaliza veículos de transporte por aplicativo

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública, deu continuidade a operação de fiscalização do transporte público do município, a fim de coibir atividades irregulares. Nesta terça-feira, dia 02, a ação aconteceu próximo à Avenida Prefeito João Chiesse Filho, no Centro, e visava identificar carros que atuam de forma ilegal e não fazem parte de serviços por aplicativos de condução .

De acordo com o Secretário de Ordem Pública, Willian Pereira, a operação não tem o objetivo de combater os motoristas que trabalham de forma legal e sim conter o crescimento do transporte irregular no município. “Esse tipo de trabalho pode colocar em risco a vida de quem o utiliza, como já vimos em outras cidades. Nós não conhecemos as pessoas que atuam por trás deste serviço e não temos controle nenhum”, ressaltou.

O secretário Willian Pereira ainda destacou a fiscalização dos ônibus municipais. “Também estamos avançando com os transportes coletivos. Já fizemos uma ação de vistoria, levantamos todas as demandas e agora iremos chamar as associações de moradores e os representantes desses bairros para que a gente defina algumas medidas que tragam melhorias efetivas no transporte da cidade”.