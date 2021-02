Prefeitura de Resende atua na manutenção de estradas rurais

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, está empenhada nos trabalhos de manutenção das estradas rurais do município. Atualmente, o serviço está sendo realizado na RJ-161, que liga Campo Alegre, Rio Preto e Bagagem, visando não desamparar a população que depende da via para transitar e fazer o escoamento da produção agrícola.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Rural, Vinicius Cibien, os reparos acontecem para evitar transtornos e prejuízos nas estradas para os moradores da região. Sem a devida manutenção, barreiras e a formação de lamaçal podem ser frequentes. Para o bom andamento do serviço, as equipes atuam com o auxílio de maquinários pesados, como patrol, retroescavadeira e caminhões

A RJ-161, atual contemplada com a manutenção, não é uma via de responsabilidade da Prefeitura de Resende. De acordo com o prefeito Diogo Balieiro Diniz, no entanto, a gestão municipal tomou frente para garantir de forma preventiva que os moradores não sejam prejudicados com o período chuvoso e possam dar sequência às suas atividades sem transtornos.