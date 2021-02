Resende recebe segunda dose da vacina contra a covid-19

A aplicação da segunda dose recebida nesta quarta-feira será destinada aos profissionais da linha de frente de combate ao coronavírus das redes públicas e particular do município. Além de idosos e funcionários do Asilo Nicolino Gulhot e pacientes e profissionais da Residência Terapêutica. As vacinas foram levadas até o local de armazenamento seguro para seguir para a imunização deste grupo.