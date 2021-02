Saae-BM realiza prova prática de concurso público neste fim de semana

Dentre as vagas concorridas, serão destinadas cinco para agente de saneamento e 27 para auxiliar de serviços gerais

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) irá realizar neste final de semana, dias 6 e 7, a segunda etapa do concurso público para as vagas de agente de saneamento e auxiliar de serviços gerais. Os candidatos passarão por avaliações práticas relacionadas aos serviços prestados pela autarquia.

As provas ocorrerão na Escola Municipal Santo Antônio, no bairro Colônia. No sábado, a avaliação iniciará às 14h. Já no domingo, serão destinados dois horários para o teste. No período da manhã, os candidatos convocados deverão entrar às 8h30 e na parte da tarde às 13h30.

Dentre os temas abordados estão serviços de manutenção de rede de água, conhecimento de equipamentos e ferramentas, transporte e carga de materiais diversos. Serão necessários no mínimo cinquenta pontos para a aprovação do candidato.

De acordo com o presidente da comissão do concurso, Isaías Gomide, a prova seguirá as normas de segurança impostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a fim de evitar a propagação do coronavirus. “O candidato deverá utilizar máscara de proteção durante o período da avaliação e também portar álcool em gel para seu uso pessoal. Além disso, o Saae estará realizando um trabalho de sanitização do local, antes e depois da prova”, afirmou. Fotos: Chico de Assis