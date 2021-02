Saae-BM realiza sanitização no bairro Vista Alegre

Higienização e outros trabalhos para manutenção do município são realizados diariamente

Nesta quarta-feira, 03, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realizou a desinfecção nas principais vias do bairro Vista Alegre, para evitar a proliferação da Covid-19. O mesmo serviço também foi realizado nas Estações de Tratamento de Água Nova e São Sebastião, na região central.

Além da sanitização, a autarquia realizou outros serviços, como roçada, capina, recolhimento de resíduos e coleta de terra, lama, entulho e volumosos nos bairros Centro, Estamparia, Vila Independência, Santa Rosa, Ary Parreiras, Santa Clara, Ano Bom, Goiabal, Vila Maria, Barbará, São Silvestre, Vila Nova e Região Leste.

O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, reforça a importância de manter o serviço de sanitização além da limpeza diária. “Essas ações são essenciais para manutenção do município. O serviço de sanitização no centro comercial da Vista Alegre foi realizado com intuito de minimizar a proliferação do vírus da Covid-19. Seguiremos com este trabalho visando principalmente lugares mais movimentados”, revelou.