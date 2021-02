Volta Redonda fecha janeiro com quase 200 vias beneficiadas com ação tapa-buracos

Prefeitura fez operação tapa-buracos em 188 ruas e avenidas em apenas um mês; serviço foi eleito uma das prioridades da nova gestão municipal

A Prefeitura de Volta Redonda beneficiou 46 bairros com serviço de recuperação asfáltica no mês de janeiro. O trabalho executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) foi eleito como uma das prioridades da nova gestão. A operação tapa-buracos foi realizada em 188 vias, favorecendo a mobilidade urbana, trazendo segurança para motoristas e pedestres e evitando acidentes.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que, mesmo em momento de crise financeira, os serviços de manutenção essenciais para melhorar o dia a dia da população devem ser feitos. “A manutenção das ruas da cidade é um investimento em segurança”, disse.

“Enfrento um janeiro de muitas dificuldades financeiras e administrativas, como nunca vivenciei nos outros quatro mandatos como prefeito de Volta Redonda. Além dos salários dos funcionários atrasados, os bairros estavam abandonados. Já iniciamos uma recuperação, mas ainda temos muito para fazer”, completou.

A subsecretária de Infraestrutura, Poliana Aparecida Moreira Gama, explicou que a ação começou pelas vias do município, por onde passam grande quantidade de veículos, incluindo os pesados. “Os centros comerciais como Retiro, Santo Agostinho, Aterrado, Siderlândia, seguidos pela São Geraldo, Santa Cruz e Vila Santa Cecília tiveram maior número de ruas beneficiadas”, contou, lembrando que trechos da Rodovia dos Metalúrgicos também receberam o serviço.

Porém, a operação tapa-buracos, que envolve 40 funcionários, já contemplou todas as regiões de Volta Redonda. O serviço, que seguirá na programação da secretaria, foi realizado no Roma, Centro, Niterói, Belmonte, Conforto, Vila Brasília, Barreira Cravo, Jardim Caroline, Sessenta, Bela Vista, Jardim Amália, Três Poços, Volta Grande, Santa Rita do Zarur, Siderlândia, Vila Mury, Jardim Suíça, Eucaliptal, Padre Josimo, Morada da Colina, Casa de Pedra, Vila Americana, São João, Voldac, São Luiz, Água Limpa, Belo Horizonte, Verde Vale, Açude, Santa Rita de Cássia, Brasilândia, São Sebastião, Jardim Belvedere, São Cristóvão, Jardim Normândia, 249, Mariana Torres, Fazendinha, São Carlos.