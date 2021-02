Pinheiral inicia vacinação dos idosos acima de 95 anos

Nesta etapa os profissionais de saúde estão indo até às casas para atender o público-alvo

Os profissionais da Saúde de Pinheiral iniciaram hoje, quinta-feira, 04, a vacinação dos idosos acima de 95 anos contra a covid-19, como estipulado pelo Ministério da Saúde. Uma enfermeira está indo até às casas para vacinar o público-alvo desta etapa, já cadastrado nas unidades de saúde do município. Conforme informação da coordenação da Atenção Primária do município, a cidade está abastecida para atender todos os idosos desta faixa-etária e a previsão é que se inicie amanhã, sexta-feira, 05, a vacinação dos idosos com idade a partir dos 90 anos.

As 60 doses do imunizante [Coronavac] para atender a este grupo de pessoas, chegaram ontem em Pinheiral. É importante destacar que, à medida que novas doses forem chegando, outras pessoas serão vacinadas conforme a prioridade também estipulada pelo Ministério da Saúde.

Quem não estiver cadastrado na Unidade de Saúde e possuir mais de 95 anos, deve procurar a unidade do seu bairro para realização do cadastro para recebimento da vacina.

Além das 60 doses direcionadas aos idosos acima de 95 anos desta etapa, ainda foram entregues ontem as 270 doses da segunda remessa da vacina Coronavac que serão usadas para aplicação da 2º dosagem dos idosos residentes em asilo e dos profissionais da saúde, que começarão a ser administradas na segunda-feira, 08.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde de Pinheiral, Rafaela Roquini, disse que a vacinação tem tomando as pessoas de muita alegria e emoção.

“Os idosos e seus familiares estão muito ansiosos para serem imunizados, todos querendo registrar o momento, recepção muito calorosa. Lembrando que o idoso que não for cadastrado, basta o responsável procurar uma unidade, fazer o cadastro que providenciaremos a vacinação”, disse.

Vacina

No mês passado, foram entregues ao município 540 doses da Coronavac e 270 doses da vacina produzida pela parceria do Ministério da Saúde com a Universidade de Oxford e o laboratório Astrazeneca. As novas doses foram armazenadas no mesmo local em que as outras, no Ambulatório do complexo hospitalar.