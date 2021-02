Carreta agarra a carroceria no Viaduto Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda

Uma carreta-baú agarrou a carroceria, na manhã desta quinta-feira (4), no Viaduto Nossa Senhora das Graças, ao tentar acessar a Avenida Lucas Evangelista pela Rua Neme Felipe, no Aterrado, em Volta Redonda.

Sem conseguir avançar, o veículo praticamente bloqueou a Neme Felipe, congestionando o trânsito nas proximidades, com reflexos na Avenida Paulo de Frontin.

A Guarda Municipal de Volta Redonda foi avisada. Uma equipe, com a presença do comandante João Batista dos Reis, já estava no local e a carreta já foi liberada e o trânsito segue normalmente no local. Fernando Pedrosa