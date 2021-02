Corpo com marcas de tiro é encontrado dentro da CSN

Um corpo com marcas de tiro foi encontrado na noite de quarta-feira (3) no interior da Usina Presidente Vargas (CSN), em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, ainda não identificada, usava tornozeleira eletrônica.

Ainda de acordo com a PM, o funcionário da siderúrgica que localizou o cadáver relatou aos agentes que o corpo estava coberto de escória, com marcas de tiro e com o rosto desfigurado.

O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços. O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade e será investigado pela Polícia Civil. Matéria: Felipe Cury