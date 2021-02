Covid-19: Barra Mansa inicia vacinação exclusiva para idosos acima de 90 anos neste sábado

Ação acontece em sistema drive thru no pátio da prefeitura

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, iniciará neste sábado (06) a vacinação para idosos com mais de 90 anos e que residem no município. A ação acontecerá em sistema drive thru, aquele onde a pessoa é atendida no próprio carro, das 8h às 13h, no pátio da prefeitura. A estimativa é que sejam vacinadas 450 pessoas.

Para ser imunizado, o idoso precisa ter nascido até 1930 e acompanhado de uma pessoa saudável. Será necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. Não serão atendidos idosos que vierem a pé.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, falou sobre a ação. “Dando continuidade à nossa vacinação, sempre em cima de notas técnicas do Ministério da Saúde e a recomendação do Ministério Público, que menciona a vacinação dos idosos com as novas doses, vamos começar a imunização dos idosos com idade a partir de 90 anos. Será no modelo drive thru porque temos ótimas experiências com esse sistema, além de oferecer mais conforto, agilidade e segurança. Vamos disponibilizar ambulâncias em casos de decorrências e teremos a UPA ao lado”, disse Dr. Sérgio, acrescentando que conforme o Ministério da Saúde for disponibilizando novas doses, os grupos de outras faixas etárias também serão vacinados, até que todos sejam imunizados.

Aqueles com mais de 90 anos e que não tiverem condições de comparecer ao drive thru, deverão ir ao Centro de Especialidade Médica (CEM), na segunda-feira (8), a partir das 14h.

Profissionais de Saúde com mais de 45 anos começam a ser imunizados nesta sexta-feira

A Secretaria de Saúde começa a disponibilizar nesta sexta-feira (05) a vacinação para os profissionais de saúde com mais de 45 anos e que fazem parte do seguinte grupo: enfermeiros, médicos, biólogos, biomédicos, farmacêuticos de área hospitalar, odontólogos, ASB e THD, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e técnicos de enfermagem, de laboratórios e de imagem. A ação acontece no Centro de Especialidade Médica (CEM), das 14h às 20h.

Todos os profissionais deverão estar munidos de documentação de registro do conselho ativo, comprovante de residência nominal do município, documento com foto e declaração do local de serviço comprovando a plena atividade. Caso seja autônomo, será necessário assinar uma autodeclaração.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, frisou que somente os profissionais de saúde ativos é que estão recebendo as doses. “Nós já vacinamos aqueles profissionais que estavam ligados diretamente à linha de frente no combate à Covid-19. Também já vacinamos os colegas na ativa, acima de 60 anos, mas que atendem ambulatorialmente. Agora estamos dando seguimento para outros setores que correm risco de contaminação e que atuam com o público. Escolhemos a faixa etária dos 45 anos porque são pessoas que já apresentam comorbidades e que começam a ter agravamentos em casos da doença. Estamos fazendo isso com muita cautela, rigor e planejamento, para que não falte vacinas para outros públicos e profissionais”. O CEM fica na Rua Luis Ponce, nº 213, no Centro.