Deputado Federal Delegado Antonio Furtado tem reunião no Ministério da Saúde e na Senapred

Vacinas para o estado do Rio de Janeiro e programa de prevenção às drogas foram os assuntos nos encontros

O deputado federal Delegado Antonio Furtado aproveitou as votações em Brasília para participar de reuniões no Ministério da Saúde e na Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas (Senapred). A intenção era ter informações sobre a solicitação de aumento no número das doses de vacina contra o Covid-19 enviadas para o Estado do Rio e agradecer o recurso de R$700 mil enviados para o programa de prevenção às drogas.

– Em janeiro enviei um ofício ao Ministério da Saúde solicitando um aumento da quantidade de vacinas para o Estado do Rio e aproveitei que estava em Brasília para saber a resposta da minha solicitação. Após o meu pedido, mais 358mil doses foram enviadas respeitando a proporcionalidade das que são produzidas. O Estado do Rio pode ter certeza que vou cobrar e fiscalizar esses repasses. Quero a população imunizada para que possamos, juntos, vencer a pandemia – explicou o parlamentar.

Já na Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, o motivo do encontro foi para agradecer pelo acolhimento e a emenda de R$700 mil liberada para a Caravana da Prevenção. Um projeto que vai, inicialmente, percorrer 43 municípios do Estado com a finalidade de preparar e qualificar, especialmente, professores da rede pública e transformá-los em multiplicadores para evitar que adolescentes e jovens ingressem nas drogas.

– É sempre bom receber a sua visita deputado Delegado Antonio furtado. A nossa secretaria está à disposição para contribuir com o Rio de Janeiro e as ações importantes na área de prevenção às drogas que serão desenvolvidas. Vamos continuar o trabalho para que o Estado possa viver numa situação protegida do grande flagelo que são as drogas. Estamos sempre junto nessa batalha – agradeceu a visita o secretário da Senaped, Quirino Cordeiro Junior.

O trabalho de combate às drogas está passando por ajustes finais para que seja iniciado tão logo a pandemia esteja controlada e as aulas presenciais sejam retomadas.

– Esse é um trabalho muito importante para evitar que haja a proliferação do consumo ilegal e abusivo de drogas licitas e ilícitas. É vital preparar os professores da rede pública para poder fazer frente a esse desafio de impedir que os alunos se envolvam com entorpecentes. Assim evitamos que o consumo de drogas afete o rendimento na aprendizagem e até a evasão escolar – acrescentou o deputado. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa