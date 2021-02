Mudanças de hábito podem ajudar a prevenir o câncer, alerta especialista

A União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) escolheu 4 de fevereiro para ser o dia Dia Mundial do Câncer, como forma de, principalmente, conscientizar a população sobre a importância de se adotar medidas de prevenção. Ao contrário do que se imagina, os fatores internos e a hereditariedade não são as principais causas de câncer. Estudos mostram que entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas. Isso significa que adotar hábitos mais saudáveis é crucial para afastar o câncer.

“Todos os hábitos saudáveis, ou seja praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável, não beber bebida alcoolica, não fumar, ajudam a prevenir o câncer”, afirma o oncologista do Hospital Santa Cecília, Dr. Rodrigo Leijoto

O médico chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce e a realização dos exames periódicos. “Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mas chances nós temos de curar esse paciente. Se há uma demora, esse tumor pode crescer de tamanho ou até mesmo se espalhar para outros órgãos”, afirmou.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), há dois tipos de câncer que têm grande incidência na população: o câncer de mama e o câncer de próstata. Em ambos os casos o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura e reduz a agressividade do tratamento. Por essa razão, é fundamental consultar o seu médico com regularidade e fazer todos os exames indicados.

Confira algumas dicas:

Não fume. O tabagismo é uma das principais causas de câncer, principalmente os de pulmão, cavidade oral, laringe, faringe e esôfago;

Alimente-se de forma saudável. Evite principalmente os alimentos ultraprocessados, como os prontos para consumo, bebidas adoçadas, e os prontos para aquecer. Carnes processadas como salames, linguiça e presunto também devem ser evitadas. Aumente a ingestão de legumes, verduras, cereais, frutas, etc.

Pratique atividades físicas. Há muitas opções que você pode fazer em casa ou sem custo, como caminhar, pedalar etc.

Controle seu peso. A alimentação saudável e a prática de exercícios vão ajudar nessa tarefa, que também é fundamental para prevenir o câncer.

Amamentação materna protege as mães contra o câncer de mama e as crianças contra obesidade infantil;

Mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer o exame preventivo do colo do útero a cada três anos;

Vacine contra o HPV as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos;

Vacine-se contra a hepatite B;

Evite bebidas alcoólicas;

Evite a exposição ao sol entre 10h e 16h, e use sempre proteção adequada, como chapéu, barraca e protetor solar.

SOBRE O HOSPITAL SANTA CECÍLIA – O hospital Santa Cecília cuida dos pacientes de uma forma completa e além de realizar atendimento clínico em mais de 40 especialidades, tembém realiza os principais exames de diagnóstico. Centro Médico Santa Cecília : (24) 2102. 0088. Centro de Diagnóstico Santa Cecília: (24) 3344.3355.