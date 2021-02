Núcleo de Educação Permanente em saúde de Resende tem cronograma de atividades para fevereiro

Ações promovem atualização profissional para centenas de profissionais da Atenção Primária à Saúde de Resende

O Núcleo de Educação Permanente em Saúde da Prefeitura de Resende continua cumprindo seu papel e reforçando profissionais com conhecimento enquanto o município atravessa a pandemia do Coronavírus. Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, o NEPS desenvolveu o cronograma para o mês de fevereiro com palestras que abordam desde a vacinação contra a Covid-19, até as campanhas de conscientização que serão realizadas no próximo mês.

Após iniciar 2021 abordando campanhas de conscientização, em janeiro, com o “Janeiro Roxo”, em alusão à Hanseníase, e “Janeiro Branco”, alusivo às ações em Saúde Mental, o NEPS agora tratará de um assunto que está em alta na medicina: a vacina contra a Covid-19. A palestra acontece já no dia primeiro de fevereiro, voltada para profissionais da Atenção Primária à Saúde, como as demais atividades.

O mês de fevereiro também despertará a atenção para a conscientização e combate à fibromialgia, leucemia e ao mal de Alzheimer. Todos os encontros acontecerão através da plataforma digital Google Meet. no período da tarde, com liberação do link de acesso às 13h30 e início da palestra impreterivelmente às 14h. Para desfrutar das atividades, os profissionais da APS precisarão se inscrever pelo formulário de inscrição do NEPS, disponível nas unidades de saúde.

– É de grande importância termos esses profissionais atualizados com o conteúdo abordado pelo NEPS. É uma maneira de mantê-los alinhados sobre temas atuais e comuns no cotidiano, como é o caso da vacina contra a Covid-19, que está começando a contemplar a população. Todos os profissionais responsáveis por atividades são extremamente empenhados em disseminar essas informações. Temos palestrantes muito gabaritados para essa tarefa, o que também é fundamental. Esperamos um grande índice de envolvimento para as atividades de fevereiro – disse a coordenadora do NEPS, Mariane de Paula Gomes.

A coordenadora também destacou que as atividades propostas e agendadas pelo NEPS fazem parte do rol de atividades e indicadores do e-SUS, uma estratégia criada para reestruturar as informações da Atenção Primária em nível nacional. O que torna ainda mais importante a participação dos profissionais.

Cronograma de Fevereiro

01/02 – Vacinas COVID-19.

Palestrantes: Dr. Marco Antônio Lopes de Carvalho Netto (Infectologista SMS – Resende)

03/02- Fevereiro Laranja: conscientização e combate à Leucemia.

Palestrante: Eric Albuquerque Pena (Mestre em oncologia Clínica pelo INCA; Pós-graduação em hemoterapia pelo Hemorio/RJ; Hematologista e hemoterapia pelo INCA. Clínica médica pela HUCCF/UFRJ).

18/02 – Fevereiro Roxo: conscientização e combate ao mal de Alzheimer.

Palestrante: Eduardo Dias de Morais júnior (Neurologia UFJF

Medicina do Sono – Instituto do Sono – SP)

25/02 – Fevereiro Roxo: conscientização e combate a fibromialgia.