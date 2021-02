Policiais militares prenderam nesta quinta-feira, um homem com um revólver calibre 38 e quatro munições, na Rua 2, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito que estaria com drogas e uma arma.

O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.