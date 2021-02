Prefeitura oferece descontos para pagar IPTUs de 2020 e 2021

Carnês e guias para pagamento podem ser retirados pela internet

A Prefeitura de Volta Redonda está oferecendo descontos para pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021 e o ano passado. O objetivo é dar ao cidadão a oportunidade de ficar em dia com a prefeitura e ajudar na reconstrução da cidade, pois a arrecadação é direcionada também para investimentos em áreas como saúde, manutenção e limpeza urbana, educação, entre outras.

“É um incentivo para que uma população consiga regularizar seu imóvel e, ao mesmo tempo, colaborar na melhoria da nossa cidade. Volta Redonda passa por um momento de união para superarmos as dificuldades financeiras e tornar a cidade uma referência em qualidade de vida novamente ”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Para o IPTU 2021, o cidadão tem até o dia 10 de março para pagar em cota única com desconto de 18%. Depois deste dia, a opção é pagar com 10% de desconto até o dia 31 de março.

Quem escolher o parcelamento terá que efetuar o pagamento em seis cotas, e o vencimento da primeira será no dia 31 de março. As demais parcelas vencem em 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto.

Os carnês já foram emitidos. Quem quiser retirar a segunda via é só acessar iptu2021.voltaredonda.rj.gov.br. O endereço eletrônico também está disponível no site da prefeitura, através do acesso rápido ‘IPTU e Taxas’ na página principal do site (www.voltaredonda.rj.gov.br).

Desconto de 7% para acertar IPTU 2020

A prefeitura também está oferecendo desconto para quitar o IPTU de 2020. Os contribuintes têm até o dia 28 de fevereiro para pagar com 7% de desconto, sem multa e sem acréscimo.