Professores de Pinheiral recebem capacitação online de gestão para volta às aulas

A Secretaria de Educação de Pinheiral iniciou nesta quarta-feira, 03, uma capacitação online de gestão para professores da rede municipal de ensino no sistema I-DIÁRIO e na plataforma de aulas no formato remoto que será oferecido inicialmente aos alunos para abrir o ano letivo de 2021. As ferramentas compõem o sistema I-Educar, um software online contratado pela pasta e torna a gestão da secretaria escolar mais fácil e eficiente. O prefeito Ednardo Barbosa e a vice, Sediene Maia dos Santos, fizeram questão de participar da videoconferência, deram boas vindas aos professores e falaram sobre o panorama da educação no município.

O passo a passo da nova ferramenta foi ministrado por Paulo Espindola, da empresa Portabilis tecnologia responsável por gerenciar a plataforma, por meio de uma transmissão ao vivo no canal da empresa no Youtube.

De acordo com o secretário de Educação, Fernando Cabral, o I-DIÁRIO oferece aos professores diversas ferramentas tais como a organização da turma virtual, planejamento, boletins, lançar notas, planos de aulas, registro de conteúdo, emitir relatórios, estatísticas entre outras.

“É uma ferramenta, que está começando a ser implementada hoje com o processo de formação para os professores, vai contribuir muito para o desenvolvimento da Educação do município. Não só do ponto de vista administrativo, como acadêmico também. Então isso vai nos possibilitar gerar gráficos, relatórios do desempenho de cada turma, de cada professor. Enfim, a gente consegue acompanhar o aluno também de forma individual. Esse é objetivo que temos com a implementação do sistema”.

Já a plataforma online de aulas virtuais, aposenta o classroom do Google, utilizado no ano passado e possibilita uma forma mais dinâmica e eficaz, onde o professor pode postar vídeos, fotos, atividades e etc.

“Paralelo a isso, nós temos também dentro do sistema I-EDUCAR uma plataforma para atividade remota para as atividades virtuais. Então esse ano, como a gente tem no nosso planejamento uma parte presencial e uma parte remota, vamos utilizar essa ferramenta do sistema I-Educar para poder oferecer os conteúdos aos alunos. Os alunos que porventura não tiverem acesso à internet poderão retirar esse material impresso nas escolas”, frisou.

O prefeito Ednardo Barbosa, deu boas vindas aos profissionais e desejou sucesso no ano letivo de 2021.

“No dia de hoje, cumprimento todos os profissionais da Educação, professores, orientadores, pedagogos, enfim a toda equipe da Secretaria Municipal de Educação do Município, que participa neste momento do treinamento online para o início das aulas que serão disponibilizadas pela internet na próxima semana. Nós sabemos do desafio que nos espera no ano de 2021, que já estamos passando devido a pandemia. Acreditamos, que já existe uma luz no fim do túnel com o início da vacinação, mesmo que de maneira muito pequena, a exemplo do nosso município, mas acredito também que esses 11 meses que estamos enfrentando tudo isso, a gente pode também aprender um pouquinho a lidar com essa doença com uma série de restrições, de cuidados necessários para que a gente possa dar continuidade na nossa vida e no nosso trabalho, e consequentemente na Educação Pública do nosso município. Deixo um agradecimento especial a todos os professores, que mesmo em meio a essa pandemia, em que nós tivemos muita dificuldade, levaram o ensino de forma remota, virtual. Agradeço também o empenho de toda a equipe, desde o pessoal da limpeza, portaria, a pessoa do secretário, Fernando Cabral e da minha vice, Sediene Maia, por toda a dedicação neste momento tão difícil que temos tido na Educação do nosso país”, salientou Ednardo.

A vice-prefeita, Sediene Maia dos Santos, também falou sobre a capacitação dos professores e do início das atividades escolares 2021. “Estamos iniciando um ano letivo totalmente diferenciado, pois o comum seria um grande e alegre encontro de professores e pedagogos retornando de férias. Mas, infelizmente, a pandemia nos impôs uma dinâmica contrária aos nossos anseios. A capacitação ora iniciada, é de suma importância nesse momento em que estamos nos adaptando às novas ferramentas tecnológicas. O Ensino à distância ainda não fazia parte da realidade da escola pública. Estamos aprendendo para ofertar aos nossos alunos um mínimo de condição no processo de aprendizagem. Sabemos estar longe do ideal, mas com essa capacitação e outras que virão, vamos nos familiarizando com esse novo instrumento pedagógico. O pessoal da educação é batalhador, e mesmo que o protocolo do Ministério da Saúde não nos tenha contemplado com a vacina nesse primeiro momento, a preocupação com os alunos nos impulsiona na busca por estratégias que possam amenizar o prejuízo educacional que a pandemia causou . Essa capacitação vem reforçar o nosso compromisso com os professores, pedagogos, diretores e demais técnicos da rede municipal de ensino de nosso município”, disse.

Nesta quarta-feira o treinamento para o i-Diário atendeu os professores a partir da 3º ano. Já na sexta-feira, 05, os professores vão receber o treinamento para a plataforma de ensino remoto. Já no dia 08, segunda-feira, recebem a capacitação professores da Educação Infantil, 1º e 2º anos.

Alguns profissionais manifestaram satisfação durante o treinamento online. Confira:

“Quero agradecer as explicações feitas de forma clara e objetiva. Não existe mais ficar fazendo pontinho para dar presença ou ficar fazendo recortes. Educação na Geração. 4.0. Obrigada”, Silvana Nunes.

“Eu estou gostando muito. As dúvidas virão na hora da prática, mas teremos ajuda semanal. Até agora tudo muito claro e preciso. Obrigada.”, Regina Francisquini.

“Parabéns Paulo, pela sua capacitação e seu recurso didático. Grata e até a próxima”, Maria Castro.