Vereador Cacau da Padaria visita Furban

O vereador Cacau da Padaria esteve reunido nesta quinta-feira, com o ex-vereador José Martins de Assis, o “Tigrão”, atual diretor Geral do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), onde conversaram sobre as carências de obras no Complexo da Vila Brasília.

Amigos, há muito tempo, Cacau fez algumas reivindicações em busca de melhorias e condições dignas para os moradores da localidade. Cacau destacou o bom trabalho desenvolvido por Tigrão quando vereador, onde ocorreram melhorias nas creches, escolas, quadra poliesportiva do Fazendinha, canalização do córrego na Rua Isaura Gomes da Silva e muros de contenção.

Agora, na equipe do prefeito Antônio Francisco Neto, Tigrão promete muita luta para realizar um bom trabalho e atender as lideranças da comunidade.