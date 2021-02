Procon de Porto Real terá atendimento atuante e inovador

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, é um órgão que atua em problemas gerados a partir da aquisição de um produto ou contratação de algum tipo de serviço que se faz na condição de uma relação de consumo. Em Porto Real a Diretora do órgão, Vanessa Trocoli Cardoso, que é advogada e já atuou em diversas causas de direito do consumidor, informa que a partir da próxima segunda, 8, os atendimentos presenciais começam a ser feitos e que as dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone: (24) 3353 4128.

“Queremos implementar uma nova forma de atuar no atendimento ao público, levando ao conhecimento de todos os direitos do consumidor e fazendo todo um trabalho de orientação” – Frisou, comentando que o Procon da cidade pretende oferecer um serviço inovador com a implementação de novas ideias, sempre visando a qualidade no atendimento. Ela explicou o funcionamento, informando que há uma triagem no primeiro atendimento para certificar de que a reclamação configura uma relação de consumo com problemas no cumprimento do contratado pelo consumidor. “Há um atendimento preliminar onde o consumidor deve apresentar toda a documentação necessária para que seja dado o andamento até a solução” – Informou a Diretora.

Vanessa lembrou que o Procon de Porto Real foi inaugurado em 2012 na administração do então prefeito Jorge Serfiotis. “Vejo o Procon como um órgão de grande utilidade para a população, foi uma boa visão do saudoso prefeito Jorge em instalar o Procon para que nas relações de consumo os direitos dos consumidores estivessem garantidos. “Este é um órgão de vital importância na garantia dos direitos dos consumidores” – Finalizou Vanessa. O Procon de Porto Real está localizado na Rua Hilário Ettore, anexo da Prefeitura Municipal. Foto: Fabiano Sabino.