Barra Mansa participa de reunião para planejamento do turismo no estado

Encontro visa implantar medidas estratégicas para os próximos dois anos

Nesta quinta-feira (04), uma representante da Prefeitura de Barra Mansa participou de uma reunião sediada pela Secretaria de Estado de Turismo com os membros do Conselho Estadual de Turismo (CET), para debater métodos estratégicos no setor, em nível estadual, para os próximos dois anos.

Barra Mansa, como cidade presidente da Instância de Governança Regional (IGR) CitVale – Vale do Café, foi convidada para representar os demais municípios de Paracambi, Paraíba do Sul, Miguel Pereira, Paulo de Frontin, Barra do Piraí, Piraí, Mendes, Vassouras, Valença, Pinheiral, Volta Redonda, Paty de Alferes, Rio Claro e Rio das Flores na conferência.

O foco da reunião foi apresentar ações de planejamento estratégico que visam reinserir o estado no protagonismo turístico do país. Foram abordados diversos assuntos de interesse para as cidades do interior, com ênfase no desenvolvimento regional do turismo, destacando a criação de fóruns de secretários e impulsionar o artesanato na região.

De acordo com a gerente de Turismo de Barra Mansa e presidente do CitVale – Vale do Café, Bhella Santos, a reunião trouxe um novo olhar para o interior do estado. “É relevante destacar que Barra Mansa possui um valor histórico e cultural importantíssimo, assim como o turismo de negócios e a economia criativa. Também será feito um planejamento estratégico para dar continuidade e alavancar as ações no Vale. É um grande avanço para nós essa retomada do setor, além de ser primordial este diálogo dos municípios com o Estado”, ressaltou.