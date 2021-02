Furlani pede solução para os problemas de abastecimento de água da região leste

Vereadores Deco e Mamede também fizeram indicação para que seja realizado estudo de viabilidade técnica

Na sessão de quinta-feira (4), da Câmara de Barra Mansa, foi aprovada a indicação do vereador Furlani, presidente da Casa Legislativa, sobre o estudo de viabilidade técnica para a construção do sistema de abastecimento de água da região leste. O pedido foi feito também pelos vereadores Jefferson Mamede e Deco.

Segundo o presidente, a câmara não poupará esforços para resolver essa questão que já se estende por décadas na região.

– Morador da Região Leste, não faltará esforços desta Casa para resolver esse problema, que não é de hoje, mas de décadas. É lamentável que neste momento de calor extremo, milhares de moradores das partes altas da região, sofram com a falta de água, falou Furlani.

O vereador Jefferson Mamede, também autor da indicação que prevê a criação de uma nova estação de tratamento de água afirmou que a câmara irá apresentar um requerimento, desta vez para a prefeitura e ao SAAE para solucionar o problema.

– Nós vereadores, estamos apresentando para você morador da região leste, ou das partes mais altas da cidade, que vem sofrendo com a falta de água, ou de manutenção, uma indicação para que o SAAE e a prefeitura evidenciem esforços na criação de uma nova estação de tratamento de água, que acreditamos ser a solução para o problema., disse o vereador.

A construção da estação não irá atender somente a região leste, mas a todos os bairros.

Foi sugerido, como local para sua instalação, a área junto a antiga Purina, na margem direita do Rio Paraíba do Sul.

Houve também outra indicação realizada também pelos Vereadores Furlani, Jefferson Mamede e Deco, que solicita a execução do projeto pré-existente para a realização da obra, que irá construir uma nova adutora de água, para fornecimento e abastecimento de água em toda região leste.

O vereador Deco, também autor da indicação, solicitou um estudo de viabilidade técnica para a construção de uma rede de água, afim de solucionar os constantes problemas de falta de água na região.

– A água é direito de todos, previsto na Constituição, e não pode existir famílias que estão há duas semanas sem água, em suas respectivas residências, com as contas chegando normalmente.

– O assunto de falta de água na região leste já vem de décadas, e neste momento de pandemia temos que dar uma atenção especial para essas famílias. Que nós possamos nos unir para sanar o problema; ajudar o poder público a buscar recursos para a construção dessa estação de tratamento e resolver de fato essa questão, afim de dar dignidade a toda àquela população, finalizou Deco. Departamento de Comunicação Social da Câmara Municipal de Barra Mansa – Beatriz Carreiro/Angelica Leal