Policiais militares receberam uma denúncia por volta das 10h30min, desta sexta-feira, sobre suspeitos que estariam escondendo drogas no interior da Escola Municipal Augusto de Carvalho, na Rua das Camélias, em Engenheiro Passos, em Resende.

Os policiais do 37º BPM estiveram no local e nenhum suspeito foi encontrado. Porém, foi encontrado um saco plástico contendo 49 pinos de cocaína. As drogas foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, de Resende.