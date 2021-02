Porto Real inicia Programa de Formação Docente para o ensino remoto

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo deu início na quinta, 4, ao Programa de Formação Docente, que consiste em palestras para capacitação dos profissionais da educação sobre as práticas e reflexões acerca do ensino remoto nesse início de ano letivo. Para a secretária de Educação, Cultura e Turismo, Maria Madalena Ferreira de Souza, a capacitação é benéfica tanto para o aluno, quanto para os professores, que contarão com novas técnicas que auxiliarão no desenvolvimento pessoal. “Sabemos que a educação à distância será um grande desafio nesse ano, mas estamos nos esforçando para enfrentar as dificuldades advindas dessa mudança no contexto educacional ”, frisou a Secretária.

Ao todo serão 5 dias de encontros por videoconferência, onde 7 especialistas abordarão temas como:

– “Serviço de Atendimento Educacional Especializado”; palestrante: Leandra Vieira.

– “Encontros e Relação entre educadores e crianças da educação infantil”; palestrante: Judith de Lima Cortez.

– “Alfabetização em tempos de ensino remoto”; palestrante: Lorelay Brandão Façanha.

– “Ferramentas Google para o ensino remoto”; palestrante: Washington de Macedo Lemos.

– “Sua Identidade é maior que sua carreira. Quem é você quando está trabalhando?”; palestrante: Patrícia Ribeiro.

– “O trabalho da orientação em época de ensino remoto”; palestrante: Anderson Antônio Rocha da Silva.

– “Continnum curricular e seus desafios pedagógicos”; palestrante: Aline Ferreira Carvalho.