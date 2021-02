Prefeitura de Resende realiza manutenção na ponte do Acesso Oeste

Visando garantir cada vez mais a segurança do trânsito na cidade, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, finalizou nesta semana a manutenção da Ponte Prefeito José Marcos Pinesch, localizada na Avenida Francisco Fortes Filho, no bairro Acesso Oeste. O serviço iniciado no dia 27 de janeiro beneficia diretamente uma via de muita importância para o município.