Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para curso de inclusão digital

As vagas para Informática Básica estão divididas entre os CRAS Água Limpa, Três Poços, Dom Bosco, Monte Castelo e Retiro

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, está com inscrições abertas para curso de Inclusão Digital/Informática Básica até o próximo dia 26 de fevereiro. As 144 vagas estão divididas entre os CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) nos bairro Água Limpa, Três Poços, Dom Bosco, Monte Castelo e Retiro, onde as inscrições devem ser feitas.

No CRAS Água Limpa, Rua Siqueira Campos, nº 16, o curso será realizado entre 1º de março e 21 de junho, às segundas-feiras; no CRAS Três Poços, Rua Erika Berbete, nº 05, as aulas serão às terças-feiras entre os dias 02 de março e 22 de junho; e no Dom Bosco, Rua Deodoro da Fonseca, nº 53, as aulas serão às quartas-feiras, de 03 de março a 23 de junho. As três unidades contam com 32 vagas para o curso, que serão divididas em turmas de oito alunos.

No CRAS Monte Castelo estão abertas 28 vagas para o curso entre os dias 04 de março e 24 de junho, sempre às quintas-feiras. Os alunos serão divididos em turmas de sete pessoas; e no Retiro há 20 vagas para as aulas entre os dias 05 de março e 25 junho, às sextas-feiras, com turmas de cinco pessoas.

A programação do curso de Informática Básica inclui Introdução à Informática; e Pacote Office (Word, Excel e Power Point). A parte de Inclusão Digital para Melhor Idade tem conteúdo diferenciado.

Os interessados devem escolher entre quatro horários, dois pela manhã e dois à tarde. O primeiro horário, das 8h30 às 9h30, foi reservado para o público da Melhor Idade, com mais de 60 anos. Mas ainda há opções das 10h às 11h30, das 13h30 às 14h30 e das 15h às 16h30, que estão abertas para pessoas de todas as idades.

O candidato deve ter mais que 12 anos de idade, sendo que menores de 18 anos precisam do responsável para fazer a inscrição; além de saber ler e escrever. Outra norma diz respeito à frequência, o aluno que faltar por duas vezes seguidas perderá a vaga.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, o curso de Inclusão Digital/Informática Básica pode ajudar no ingresso ao mercado de trabalho, além de aproximar as pessoas das novas tecnologias presentes no nosso dia a dia. “Este primeiro curso também vai reaproximar a comunidade dos CRAS, que estavam sem atendimento até dezembro do ano passado”, afirmou Munir, lembrando que doze unidades já estão em funcionamento e mais cinco vão reabrir até o final de março.

Aulas presenciais vão seguir protocolos de prevenção à Covid-19

As cinco unidades de CRAS que vão sediar o curso de Inclusão Digital/Informática Básica seguirão o protocolo de segurança exigido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda para prevenção à Covid-19.

Haverá higienização das salas na entrada e saída dos alunos; será respeitado o distanciamento seguro entre os alunos na sala; será disponibilizado álcool gel para higienização das mãos; o material do curso será individual; e será cobrado o uso correto de máscara. Munir Francisco – Foto: Geraldo Gonçalves