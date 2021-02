Resende anuncia retorno do lateral-esquerdo Jeanderson 

Jogador foi titular da equipe que levou o Gigante do Vale às semifinais da Taça Guanabara, em 2019

O Resende anunciou na tarde desta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, a contratação do lateral-esquerdo Jeanderson para a temporada 2021. O jogador de 29 anos é conhecido da torcida do Gigante do Vale, com boa passagem pelo clube em 2019. O atleta já realizou exames médicos e se juntou ao elenco, que faz a pré-temporada no CT Pelé Academia.

Jeanderson tem passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Ferroviária, São José-RJ, Cruzeiro-RS, Sampaio Correa, Náutico, ASA, Cuiabá, Bonsucesso, Nova Iguaçu, entre outros. O lateral também acumula passagem pelo Portland Timbers, dos Estados unidos, onde atuou em 2015.

Na primeira passagem pelo Resende, em 2019, Jeanderson manteve a titularidade na campanha que levou o Resende da fase seletiva do Campeonato Carioca para a semifinal da Taça Guanabara. Mais experiente, Jeanderson volta ao Resende com a confiança da comissão técnica.

– Fico muito feliz em retornar. Só tenho a agradecer à comissão técnica e à diretoria pela confiança. O Resende é um clube que tenho muito carinho, aprendi a gostar daqui. Tenho certeza que todo o planejamento está sendo bem feito, nós jogadores e4stamos nos esforçando muito e vamos colher os frutos disso no decorrer da temporada – comentou o lateral-esquerdo.

Além de Jeanderson, o Resende já anunciou a contratação do goleiro Fraga, dos zagueiros Grasson e Dão, do lateral-esquerdo Alex Barros, dos volantes Guioto e Derli, dos meias Gustavo Índio, Matheuzinho e Jean Deretti e do atacante Nunes. Todos eles já realizam atividades pela pré-temporada no CT Pelé Academia. Pelo menos 17 atletas da base também compõem o elenco.