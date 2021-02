A Prefeitura de Barra Mansa informou nesta sexta-feira, 05, sobre a mudança no primeiro escalão da administração municipal. O então secretário de Administração, Adilson Rezende, assume a direção executiva do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), em substituição a Fanuel Fernando. Na Secretaria de Administração assume interinamente Gabriel Ramos Resende, que já atuava no órgão na função de Gerente de Contratos.