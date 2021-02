Aladim Silva completa 90 anos e recebe homenagens de parentes, amigos e torcedores do Voltaço

O advogado, Aladim Silva, que completou 90 anos neste sábado várias homenagens pela passagem de seu aniversário. Junto ao isolamento social o aniversariante não pode abraçar os amigos em sua residência.

No entanto, amigos, familiares e torcedores de Volta Redonda, prestaram uma grande homenagem promovendo uma carreata que começou próximo a Escola Técnica Pandiá Calógeras, na Rua Sessenta, até a sua residência que fica no bairro de Siderópolis, em Volta Redonda.

Com direito a buzinaço, cartazes e saudações de “Feliz Aniversário”, o aniversariante esteve na varanda de sua residência, ao lado se sua esposa dona Holanda, onde agradeceu cerca de 50 pessoas aos gritos de parabéns.

Aladim foi diretor jurídico do Volta Redonda, na época que o atual prefeito Antônio Francisco Neto foi presidente do clube. A outra paixão do advogado é o seu Vasco da Gama.