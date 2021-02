Condutor bate e abandona veículo na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite desta sexta-feira, por volta das 23h50min, para verificar uma comunicação sobre um acidente ocorrido no km 263, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

A equipe da 7ª Delegacia se deslocou ao local onde deparou com um VW Fox (branco) ano 2008, com placa de Barra Mansa. Os agentes apuraram que o motorista do veículo perdeu o controle numa curva e colidiu contra a defensa metálica na margem da rodovia. O veículo ficou parado sobre a pista, interditando as duas faixas de rolamento (direita e esquerda).

Os agentes não encontraram o motorista e o veículo estava abandonado sem qualquer tipo de sinalização. Segundo a PRF, o fluxo de veículo era reduzido e os veículos conseguiram desviar do Fox acidentado, utilizando o acostamento. Não houve congestionamento.

Durante revista no interior do veículo os policiais encontraram várias garrafas de cerveja que já haviam sido consumidas, devendo ser esta a causa da perda do controle do veículo ocasionando o acidente.

Como não havia nenhum responsável no local o veículo foi removido para o pátio da Polícia Rodoviária Federal, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Segundo os agentes, serão aplicadas as devidas multas pelas infrações cometidas.