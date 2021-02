Conselho Municipal da Criança e do adolescente lança campanha ‘Leão Amigo da Criança

Iniciativa visa arrecadar recursos para o Fundo da Criança e Adolescente do município e beneficiar instituições

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Pinheiral lançou esta semana a edição 2021 da campanha “Leão Amigo da Criança” em reunião realizada no auditório da Prefeitura com a participação do Conselho Tutelar. O projeto busca incentivar e orientar o contribuinte a fazer uma doação ao Fundo da Criança e Adolescente no ato da declaração do Imposto de Renda. A reunião tratou também de assuntos pertinentes à garantia dos direitos das crianças e adolescentes do município.

De acordo com a vice-presidente do CMDCA, Silvana Ferreira de Andrade e Silva, os contribuintes podem doar parte do seu imposto de renda devido ao Fundo da Criança e Adolescente, que no caso de Pinheiral, será convertido em ajuda a instituições do município.

“Podem participar da campanha ‘Leão Amigo da Criança’ tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. As empresas podem contribuir com até 1% do imposto de renda devido, enquanto pessoas físicas podem reverter até 6% do valor. A meta é atingir todo cidadão pinheiralense que declara o imposto de renda”, explicou.

Ainda segundo Silvana, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o Fundo da Infância repassa valores para as entidades que realizam projetos na área infantil e da juventude. “Os valores são repassados através de Chamamento Público e o Fundo tem o dever de prestar contas de todas as ações”, completou.

Para a conselheira Thaís Pacheco, a campanha pode contribuir, significativamente, para suprir as necessidades identificadas pelo Conselho Tutelar.

“Uma das mais importantes atribuições do Conselho Tutelar é assessorar o Poder Executivo de nosso Município na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, enxergo nesta campanha, a possibilidade de tornar possível a execução de uma série de projetos que contribuam de forma significativa e eficiente as deficiências que identificamos ao longo da execução de nosso trabalho”, espera a conselheira.