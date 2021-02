Deputado Federal Delegado Antonio Furtado vai destinar R$750 mil para construção de USF em Pinheiral

Comunicado foi feito durante inauguração da USF no bairro Varjão

O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou, na sexta-feira (05/02), da inauguração da Unidade de Saúde da Família Carlos Pontual de Oliveira Dr. Pontual, no bairro Varjão, em Pinheiral. Durante o evento, o parlamentar aproveitou para comunicar o envio de uma emenda no valor de R$750 mil para a construção de uma nova unidade de saúde no município.

– Tenho uma parceria com Pinheiral que vem de antes de ser deputado, de quando fui delegado aqui. Sei das necessidades que temos na área da saúde e precisamos sempre de muitos investimentos. A entrega de uma USF é um momento de muita alegria e é por isso que estou aproveitando para já comunicar o envio de uma emenda de R$750 mil para que possamos ter mais uma unidade de saúde em outro bairro de Pinheiral – explicou o parlamentar.

A Unidade de Saúde da Família inaugurada foi construída com recursos enviados pelo então deputado federal Alexandre Serfiotis, hoje Prefeito de Porto Real, e vai contar com atendimento clinico geral, pediátrico, ginecológico, nutricional, psicológico, de fisioterapia e odontológico.

– Com o posto no Varjão, os moradores não vão mais precisar atravessar a linha de trem para buscar atendimento médico. Isso é uma grande conquista. Pensei que tinha perdido um deputado atuante e que nos ajudou com a essa obra, mas tenho a certeza de que ganhei outro tão atuante quanto. O deputado Delegado Antonio Furtado tem um compromisso com a nossa cidade e tem se colocado à disposição para nos ajudar – declarou o prefeito Ednardo Barbosa. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa