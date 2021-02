Homem é encontrado morto no Centro de Barra do Piraí

Policiais militares foram acionados na madrugada deste sábado para verificar disparos de arma de fogo na Rua Alexandre Macedo de Carvalho, no Centro de Barra do Piraí. No local os agentes encontraram o corpo de um homem que usava um cinturão com um revólver calibre 38 e 30 munições calibre 12. Os policiais prenderam no bairro Cantão dois suspeitos que teriam participado do crime.

Foram apreendidos com os suspeitos uma pistola, dois carregadores, um revólver calibre 38 municiado com seis balas, 50 munições calibre 9mm, 396 pinos de cocaína e um tablete de maconha.

Os dois são suspeitos de terem participado do crime. A Polícia Civil está investigando o caso. Foto: Polícia Militar