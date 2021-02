Idosos com mais de 90 anos são vacinados contra Covid-19 em Barra Mansa

Em sistema drive thru, 369 pessoas receberam a primeira dose do imunizante

Barra Mansa iniciou neste sábado (06) a campanha de vacinação contra a Covid-19 para idosos com 90 anos ou mais. A ação aconteceu no pátio da prefeitura, em sistema drive thru. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram imunizadas 369 pessoas deste grupo prioritário, que receberão a segunda dose no dia 27 de fevereiro.

O prefeito Rodrigo Drable acompanhou a vacinação e falou sobre o avanço na aplicação das doses. “Hoje nós realizamos mais uma etapa importante no combate ao coronavírus, a tão esperada vacinação. As doses são enviadas pelo Ministério da Saúde e nós seguimos rigorosamente o protocolo. Isso nos dá segurança de vacinarmos a todos dentro de um cronograma, fazendo com que injustiças não aconteçam. Eu peço a colaboração e compreensão. A gente vai seguir trabalhando para superar mais esse desafio na nossa vida”.

Também estiveram presentes os secretários de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, e de Governo, Luis Antônio Cardoso, o presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani, e os vereadores Eduardo Pimentel e Cristina Magno.

Até o momento, o município já recebeu 4.565 doses e já vacinou 2.770 pessoas. O Secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, falou sobre a ação e como ela impacta a qualidade de vida dos idosos. “É uma satisfação ver o andamento da vacinação, saber que os nossos idosos começam a ficar protegidos. Ver tantos relatos nos dá ânimo. São idosos que estavam presos em casa e, em breve com a segunda dose, vão poder voltar à vida normal, sair, ir até o portão de casa sem preocupação. Fomos pioneiros na vacinação em sistema drive thru para os idosos. Não teve aglomeração, não teve risco de contaminação. Ver a felicidade no rosto dessas pessoas não tem preço e isso só é possível com organização, que é a marca do governo do Rodrigo Drable”.

A primeira idosa a ser vacinada foi Zélia Lima Texeira, de 91 anos. Entre os vacinados está Davina Timóteo Braga, a Vovó Dadá, de 97 anos. Ela foi acompanhada pelo neto Raphael. A idosa comemorou a primeira dose e falou sobre os seus planos. “Tantos meses em casa, esperando a vacina, mas sem perder a fé. Graças a Deus, a vacina chegou e estou muito feliz. Quero agradecer a Deus e a Prefeitura de Barra Mansa. Assim que eu tomar a segunda dose, quero abraçar meus netos. Agora é só alegria”.

Já Benedito Pinto da Fonseca, 90 anos, fez questão de vir dirigindo. Sua filha Maricelia o acompanhou. “Passei esses meses todo, trancado em casa, com muita vontade de sair. Estou muito satisfeito de ter chegado o meu dia de ser vacinado. Assim que eu tomar a segunda dose, irei à igreja, que não estou indo por causa da pandemia”.

Aqueles com mais de 90 anos e que não puderam comparecer na ação deste sábado, deverão ir ao Centro de Especialidade Médica (CEM), na segunda-feira (8), a partir das 14h, acompanhado de uma pessoa saudável e apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. Fotos: Chico de Assis