Polícia Militar prende foragido da Justiça, em Quatis

Policiais militares prenderam neste sábado por volta das 9h30min, um homem, foragido da Justiça, na Rua Francisco Borges de Carvalho no bairro São Benedito, em Quatis. O suspeito, que é morador do bairro Jardim das Acácias, em Porto Real, estaria traficando no local, onde foi preso. O suspeito foi preso na casa de um amigo que fez a comunicação aos agentes.

Segundo o amigo, o foragido pediu para passar uns dias no local, pois estava sendo ameaçado de morte por um traficante em Porto Real. O rapaz contou que o foragido chegou à sua residência com uma sacola na mão, mas não sabia que se tratava de drogas.

O foragido, o rapaz e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia de Porto Real. Foram aprendidas 79 trouxinhas de maconha (121,3g) e R$ 31,00. O rapaz foi ouvido e liberado em seguida. O foragido permaneceu preso.