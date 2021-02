Suspeito morre em confronto com policiais militares no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda

Um suspeito foi levado ao Hospital São João Batista

Agentes do GAT e do Serviço Reservado da Polícia Militar receberam uma denúncia sobre suspeitos que estariam armados traficando próximo ao número 240, área de mata, na Rua São Gonçalo, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Os policiais militares foram até o local e foram recebidos a tiros. Houve o revide e um dos suspeitos foi atingido. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o suspeito não resistiu aos ferimentos. No local foram encontrados um revólver calibre 38, uma pistola calibre 40 PT 24/7 PRO, três rádios comunicadores, dois celulares, 145 munições calibre 38, quatro munições calibre .40, um carregador de rádio, duas munições deflagrada calibre 38, uma munição deflagrada calibre .40, material para embalar drogas e R$ 55.

A perícia foi acionada para o local e o corpo foi liberado para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços, em Volta Redonda. Outro suspeito deu entrada no Hospital São João Batista. O suspeito e as armas e drogas foram levadas para a 93ª DP.