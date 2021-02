Volta Redonda inicia vacinação de idosos contra a Covid-19 a partir da próxima semana

Prioridade será para moradores com mais de 90 anos; 4.500 pessoas já receberam a primeira dose no município

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inicia na próxima semana a vacinação em idosos contra a Covid-19. A prioridade será pessoas acima de 90 anos. As estratégias para que não haja filas e aglomerações e para que seja possível atender a todas os moradores dos grupos prioritários serão divulgadas na segunda-feira (8) pela SMS. O município atingiu nesta sexta-feira (5) a marca de 4.500 vacinados. Além da terceira idade, os trabalhadores da área da Saúde que ainda não receberam o imunizante na primeira etapa da campanha, em janeiro, fazem parte do público-alvo deste novo ciclo.

A imunização dos idosos ocorrerá conforme cadastramento prévio que será realizado em canais oficiais de comunicação da Prefeitura (site e redes sociais) e também junto às Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). Assim, em cada área da cidade, principalmente nas regiões de maior vulnerabilidade, os idosos serão identificados e vacinados logo que a entrega das doses seja ampliada. Pessoas acamadas, independente da idade que tenham, serão cadastradas e a vacinação será feita no próprio domicílio.

A Secretaria de Municipal de Comunicação (Secom) orienta que qualquer comunicado que a população receba através de canais não oficiais da Prefeitura seja checado através do site: https://new.voltaredonda.rj.gov.br/ ou por meio das redes sociais: Facebook e Instagram (Prefeitura.vr).

Vacinação contra Covid-19

A campanha em Volta Redonda cumpre as orientações do Ministério da Saúde. Já foram atendidas todas as instituições de longa permanência de idosos (trabalhadores e residentes), residências terapêuticas e inclusivas; hospitais que atendem os casos do novo coronavírus e trabalhadores da saúde em geral – que incluem funcionários da limpeza hospitalar, serviços funerários, vigilantes das unidades, laboratórios, entre outros. Cerca de 10 mil profissionais atuam no setor da Saúde em Volta Redonda.

Fotos: Geraldo Gonçalves/Secom PMVR