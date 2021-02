UBS é inaugurada em Pinheiral

Com inauguração prestigiada por autoridades das esferas Estadual e Federal, a unidade leva o nome do médico Dr. Pontual

ManoeI Israel Timóteo, é uma das três mil pessoas beneficiadas pela nova a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jorge Pontual Luiz Carlos Pontual de Oliveira – Dr. Pontual entregue pelo prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, na noite desta sexta-feira, 05. Outras pessoas que como ele tem a sua mobilidade comprometida e que periodicamente necessitam de atendimento médico na unidade do bairro vizinho serão beneficiadas com a UBS que atende a uma demanda antiga dos moradores do Varjão. A inauguração foi prestigiada pelo Deputado Federal, Doutor Antônio Furtado, prefeito de Porto Real e ex-deputado Federal, Alexandre Serfiotis e o Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

A UBS obedece aos padrões do Ministério da Saúde, tendo sido investido o recurso de uma emenda parlamentar no valor de R$750 mil do ex-Deputado Federal, Alexandre Serfiotis. A unidade conta com quatro consultórios (entre eles, um consultório odontológico) e salas de curativos, vacinas, observação e esterilização que fornece a infraestrutura necessária para o melhor atendimento dos moradores do Varjão.

O prefeito Ednardo falou da emoção de inaugurar uma obra que representa a realização de um sonho da comunidade local.

“Diante da emoção, agradeço a minha companheira de trabalho, a professora Sediene, a presença de todos os vereadores, na pessoa do presidente do Marquito e do nosso líder de governo, Mário, e o caminho que a legislatura se comprometeu em fazer com a cidade de Pinheiral e o resultado dos nove vereadores presentes demonstram isso. Agradeço também pela honra que foi colocar o nome dessa unidade, de uma pessoa que tanto colaborou com a Saúde, que foi o doutor Pontual. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, na época que fui secretário de saúde, ele atendia no bairro São Jorge, uma pessoa muito dedicada com horário e dedicado aos seus pacientes. Agradeço ao Júnior Pontual, na pessoa da sua mãe, da sua irmã, do seu irmão, por ter permitido que a gente colocasse o nome do Doutor Pontual nessa unidade que foi tão esperada.

Ao Deputado Federal, Doutor Antônio Furtado, que sempre teve um grande compromisso com a cidade e uma missão muito grande de substituir o Alexandre, que foi sempre um parceiro, foi uma pessoa que me ensinou a caminhar em Brasília, a fazer pedido de emendas e atender muitos anseios que a cidade tinha há muito tempo. Agradeço ao grande parceiro que é o Gustavo Tutuca, uma pessoa que sempre confiou em mim enquanto família, que sempre prezamos o meu avô e o seu pai, na qual eu tive a honra de fazer uma visita ao prefeito de Piraí para externar o meu apoio à ele. A Érica foi uma grande parceira frente a Associação de Moradores e que brigou por muitas coisas que tem acontecido no bairro, a exemplo dessa unidade que foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. Tínhamos um impasse que era a raia de malha que ficava neste local, mas não poderíamos perder ter essa grandiosidade que é a unidade de saúde, pois muitos dos moradores que necessitavam atravessar a passarela, agora vão apenas abrir as portas de suas casas para terem um atendimento de qualidade a altura que o bairro precisa. Estendo o agradecimento ao secretário Everton e a todos os demais que se comprometeram em trabalhar arduamente na cidade pelos próximos anos. A cada morador, pode ter certeza que fomos a gestão que mais investiu no bairro, a exemplo da iluminação de LED, da obra de drenagem na Rua Boaventura Xavier Botelho, da restauração da quadra e de muito mais que vamos investir não só no Varjão, mas também em outros bairros. Contem com a nossa gestão. Sou um incansável trabalhador pela nossa cidade, pois desejo que Pinheiral esteja sempre no caminho do crescimento e desenvolvimento para que mais investimentos como este possam existir na nossa cidade!”, disse o prefeito.

A vice-prefeita, Sediene Maia, falou sobre o marco que representa a construção da Unidade de Saúde do bairro Varjão. “Por natureza, toda obra pública tem que ser relevante, mas nem todo gestor pensa assim. Agradeço ao Ex-Deputado Federal e atual prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, por ter permitido a realização dessa obra. Aproveito o momento para destacar a importância da entrega de uma unidade de saúde em um momento como o atual, onde vivemos a pandemia da Covid-19 e tanto precisamos de acesso a saúde de qualidade. Esse PSF é um sonho que se torna realidade para os moradores do Varjão, pessoas que moram aqui há muitos anos, idosos que precisavam atravessar a passarela para se consultar na unidade de saúde do bairro vizinho. Parabenizo a todos os envolvidos neste projeto que ficará pra sempre em nossas memórias com o nome em homenagem ao Dr. Pontual, um homem que foi tão relevante para Pinheiral”, frisou.

Sonho realizado

A presidente da Associação de Moradores do bairro Varjão agradeceu o empenho das equipes da prefeitura para tornar realidade o projeto da UBS. “Hoje quero externar meu sentimento de gratidão, pois estou muito feliz em poder participar da inauguração desta obra tão aguardada pela nossa comunidade. Sabemos da expectativa que a população tem para com o bom funcionamento da unidade, uma reivindicação antiga e de extrema importância para os usuários do SUS. Essa é uma obra que trará a dignidade e o conforto que os moradores merecem. Desde 2014 que estamos lutando e reivindicando pela construção dessa unidade de saúde que, graças a Deus, a atual gestão conseguiu realizar. Trata-se de um momento muito gratificante para todos nós, e me sinto honrada por poder representar o bairro Varjão e estar aqui presente, fazendo parte deste tão sonhado dia. Em nome de todos os moradores, gostaria de agradecer ao prefeito Ednardo Barbosa, a vice-prefeita Sediene Maia, ao secretário de saúde Everton Alvim, ao ex-deputado federal Alexandre Serfiotis, que disponibilizou a emenda que possibilitou a obra e, também, a todos os secretários e demais funcionários e pessoas envolvidas neste projeto”, falou.

Deputados marcam presença

O prefeito de Porto Real e ex-deputado Federal, Alexandre Serfiotis, responsável pela emenda no valor de R$750 mil que possibilitou a construção da UBS, celebrou a entrega da benfeitoria. “É muita emoção estar aqui. Prefeito, eu não tinha dúvida do sucesso do teu trabalho, da sua reeleição, que o povo de Pinheiral iria te reconduzir, reconhecer o teu trabalho. A gente é muito parceiro, não é pelo fato de que hoje estou como prefeito de Porto Real, que essa parceria tenha acabado, muito pelo contrário, nós ainda continuaremos a nossa parceria na Saúde, na Educação, Geração de Emprego, somos cidades próximas com o mesmo perfil de cidades pequenas. Que Deus me abençoe e me dê sustentação no mandato para que eu possa, como você Ednardo, inaugurar obras tão importantes como essa que você tem inaugurado. Eu sei que sempre você fez nesses anos e como deputado federal, o quanto sempre pediu para mim pelo teu município, em especial por essa obra no Varjão”, destacou.

O deputado estadual, atual secretário de Turismo, Gustavo Tutuca também esteve na cerimônia e parabenizou o prefeito e a vice pelo trabalho. É um prazer estar aqui mais para entregar mais uma melhoria à população. O trabalho de vocês [Ednardo e Sediene] é de excelência. É a primeira vez que estou aqui [Pinheiral] após as eleições e posso afirmar que a população, com justiça, devolveu a vocês a confiança que vocês, do trabalho que vocês fizeram nos primeiros quatro anos. Fizeram muito na primeira gestão e não pararam. “Estamos aqui, já no início do ano, e estão fazendo questão de manter o ritmo de trabalho como foram os quatro primeiros anos, eu tenho certeza que serão anos ainda mais prósperos”, disse Tutuca.

Presentes

Participaram também da cerimônia de inauguração da UBS do Varjão, os vereadores, atual presidente da Câmara Municipal, Marco Antônio Pereira, o “Marquito”, Mário Arthur, líder de governo na Casa Legislativa do município; Leonardo Cabral, o “Léo da Saúde”; Luiz Carlos da Silva, o “Luiz Enfermeiro”; Demóstenes José Nunes Paulino; Léo Barros, Carina Valim e José Augusto dos Santos Cardoso, o “Cardoso Gugu”.

O vereador, atual presidente da Câmara Municipal, Marco Antônio Pereira, o Marquito agradeceu as autoridades presentes pela conquista. “Agradeço ao Alexandre Serfiotis, Ex-Deputado Federal e atual prefeito de Porto Real, ao prefeito Ednardo Barbosa, a vice-prefeita Sediene Maia, ao Delegado e Deputado Federal Antônio Furtado, ao secretário do Estado de Turismo, Gustavo Tutuca e aos meus amigos vereadores presentes. Tenho muito orgulho de ver a cidade crescer e participar de inaugurações como essa. Parabéns a toda a equipe que trabalhou incansavelmente para que essa obra fosse entregue com excelência”, celebrou.

Unidade

A unidade contará com um médico clínico geral, um dentista, um nutricionista, um fisioterapeuta, um pediatra, um ginecologista, além de um enfermeiro, um técnico em enfermagem e dois agentes de saúde. Com isso, o município passa a contar com 10 unidades no total.

Luiz Carlos Pontual de Oliveira Junior, filho do homenageado, agradeceu a homenagem ao pai. “Me lembro do dia do sepultamento do meu pai e do abraço que recebi do prefeito Ednardo Barbosa naquele dia. Me senti na obrigação de me fazer presente nesse momento e agradeço a todos os envolvidos. Meu sentimento hoje se resume em uma só palavra: gratidão. Muito obrigado a todos!”.

O secretário de Saúde, Everton da Silva Alvim, falou sobre a importância de oferecer um serviço de qualidade à população e que as equipes da pasta se empenham para isso. Ele aproveitou o momento para anunciar que Pinheiral foi considerado o melhor município de todo o Estado do Rio de Janeiro no desempenho das unidades do Previne Saúde, um programa do Ministério da Saúde que avalia o desempenho dos serviços da Atenção Primária ofertados pelos municípios. “Gostaria de agradecer a Deus e ao Ednardo pela confiança depositada em mim como gestor da Secretaria de Saúde de Pinheiral. Estamos sempre abertos a ouvir a população e nós já marcamos muito positivamente a população do município. Esse é mais um ato histórico do qual podemos fazer parte e que talvez seja a melhor unidade de saúde pública que a cidade já teve. A população precisa de serviço de qualidade e buscamos sempre atender a demanda da melhor maneira possível. Nesta semana recebemos uma notícia importantíssima, pois fomos informados que no último quadrimestre Pinheiral ficou em primeiro lugar, considerado o melhor município de todo o estado do Rio de Janeiro no desempenho das unidades do Previne Saúde, novo programa do Ministério da Saúde. Isso é sem dúvidas muito gratificante pra gente, um sinal de que estamos no caminho certo. Agora é continuar trabalhando com muita fé, disposição e vontade de ajudar o próximo”, ressaltou.

Homenagem

O nome da UBS é uma homenagem póstuma ao médico Jorge Pontual Luiz Carlos Pontual de Oliveira, o Dr. Pontual. O médico, muito conhecido em toda cidade, veio de São Paulo para Pinheiral após passar em concurso público de medicina para trabalhar no antigo Colégio Agrícola Nilo Peçanha e abraçou a cidade como sua. Foi aqui que se casou e constituiu uma família composta por três filhos: Luiz Carlos Júnior, Maurício e Clarissa. A medicina era um sacerdócio para o conhecido “Dr. Pontual”, assim chamado por toda a população. Um grande profissional que realizava sua missão com muita dedicação. Ingressou na vida política, tendo 2 mandatos como vereador na Câmara Municipal de Pinheiral e faleceu em 15 de janeiro de 2020, deixando um legado que se tornou exemplo de vida e força para todos, fazendo parte da história do município, visto que contribuiu tão significativamente para a população através da prestação de serviços médicos e de saúde.

Outros investimentos

A Praça João Macena, localizada no bairro Varjão foi totalmente recuperada também na gestão do prefeito, Ednardo Barbosa, com novos espaços para a prática de atividade física com a implantação de uma pista para a realização de caminhadas, ciclovia, campo e quadra reformada.