Arena Esportiva no bairro Voldac recebe adeptos de caminhada e corrida

Por conta da pandemia da Covid-19, o uso de máscara é indispensável

A pandemia interferiu significativamente na rotina das pessoas que já estavam acostumadas com a prática de atividades esportivas. Por isso, aos poucos e de maneira responsável, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) tem trabalhado para garantir a volta gradativa de algumas atividades de menor risco de contagio da doença.

É o caso da Pista Oficial de Atletismo da Arena Esportiva no bairro Voldac, em Volta Redonda. A área está sendo utilizada para as práticas de caminhada e corrida entre os horários das 6h às 10h, de segunda a sexta-feira, com acompanhamento de um profissional de Educação Física. Essa é uma das alternativas que a população tem encontrado para manter a prática de atividades físicas durante a pandemia.

“A transformação social por meio do esporte sempre esteve presente no governo Neto e isso mudou a concepção das práticas esportivas em Volta Redonda. A cidade tem uma vocação para a prática de atividades físicas e um dos papéis importantes da SMEL é valorizar as iniciativas populares, como essa procura pelo uso da arena, uma instalação de muita qualidade. Atrelado a isso oferecemos a supervisão de um profissional do esporte. Estamos engajados para trabalhar na volta gradativa dessas atividades levando em consideração, sobretudo, a segurança das pessoas”, explicou a secretária da SMEL, Rose Vilela.

Os interessados em utilizar a área devem procurar o profissional que acompanha as atividades no local, no horário das 6h às 10h, para receber as informações necessárias para a prática. É indispensável o uso de máscara e manter o distanciamento social.