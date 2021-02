Bandidos trocam tiros com a polícia em tentativa de arrombamento de banco em Mangaratiba

Bandidos fortemente armados com armas e bombas tentaram arrombar a agência do Banco do Brasil, na Rua Rubião Júnior com a Domingos Jannuzzi, em Mangaratiba. Policiais militares foram ao local e houve intensa troca de tiros com bandidos que fugiram pelo mar. Segundo os agentes, os criminosos abandonaram um Gol, com placa de Angra dos Reis.

O proprietário do carro já foi identificado e está sendo procurado. Segundo os policiais, foram apreendidos também um artefato altamente explosivo, que seria usado provavelmente para arrombar os caixas eletrônicos da agência. Nada foi levado e não houve danos a agência bancária.